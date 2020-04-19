Неугомонный Хачериди не успокоился после удаления в Беларуси и после матча едва не побил судью

Вчерашний инцидент в матче чемпионата Беларуси между "Витебском" и "Динамо" из Бреста, когда судья удалил защитника гостей Евгения Хачериди, получил свое продолжение. Как мы сообщали, Хачериди подставил команду Милевского в Витебске, отбрыкнувшись пяткой: красная карточка, пенальти и поражение.

Напомним, на 85-й минуте при счете 0:0 украинец Хачериди в своей штрафной пяткой ударил бразильского полузащитника соперников Диего Сантоса уже после того, как атака "Витебска" закончилась. За это судья выгнал Евгения с поля и назначил 11-метровый в ворота гостей, который реализовал Ион Николаеску, принеся победу "Витебску" – 1:0.

Позже стало известно, что после матча Хачериди и массажист команды Сергей Лапицкий вступили в конфликт с судьями. В протоколе рефери указано, что Лапицкий оскорблял судейскую бригаду нецензурной бранью и угрожал физической расправой. А 32-летний футболист из Мелитополя в подтрибунном помещении в агрессивной форме пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова. К слову, в той встрече ранее судья удалил еще одного игрока "Динамо" – Габи Кики на 73-й минуте.

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