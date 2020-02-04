Невероятное видео: одноногий мальчик на костылях забил гол между ног вратарю

Во время футбольного матча в Аргентине группа мальчишек устроила свой поединок, главным героем которого стал мальчишка с одной ногой. Парень играл на костылях, но даже с ограниченными возможностями он невероятным финтом обыграл соперника и забил мяч между ног вратарю. "Может у него и одна нога, но он все равно лучше своих товарищей", – гласит подпись под видео.

Оказывается, этому видео уже несколько лет, оно было снято в Аргентине на стадионе "Хуан Доминго Перон" во время матча "Расинг" – "Коринтианс". Тем не менее, оно все равно остается актуальным, ведь лучше всего демонстрирует силу воли мальчишки, не опустившего руки.

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Недавно мы сообщали, что звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду сыграл в футбол с родившимся без ног мальчиком из Казахстана. Позже португальский футболист сфотографировался с Али Турганбековым из Нур-Султана на память.

Роналду сыграл в футбол с мальчиком без ног

Ранее он уже встречался с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, и футболистами "ПСЖ" Неймаром, Килианом Мбаппе. Этот же мальчик вручил "Ливерпулю" трофей за победу в Суперкубке УЕФА в начале сезона. Али Турганбеков принял участие в церемонии награждения после матча за Суперкубок УЕФА и вручил Джордану Хэндерсону заветный кубок.

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