Невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери

Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста

Невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери 2019-03-05T12:22:46+02:00 Футбол Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста

Девушка форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала в Instagram видео полуторогодовалой дочери футболиста Евы. Девочка целует куклу мальчика-футболиста Оливера Хаттона, персонажа японского аниме "Оливер и Бенджи". Родригес и Роналду воспитывают четверых детей. Старший сын Роналду, Криштиану-младший, был рожден от суррогатной материе, как и двойняшки Ева и Матео. Джорджина родила Криштиану девочку Алану.

"Первая любовь Евы", – подписала видео Джорджина.

Ранее segodnya.ua сообщали, что свадьба Роналду и его девушки может состояться во время паузы в чемпионате Италии, которая начнется в конце декабря/

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду опроверг слухи о предстоящей свадьбе с Джорджиной Родригес. "Я меняю церковь каждую неделю, потому что в Турине их много, можно выбрать. Папарацци поймали меня в этот момент и посчитали, что я женюсь. Я не знаю, как сложится мое будущее, но в настоящее время у меня нет таких планов", – заявил Роналду.

Напомним, что Криштиану Роналду откроет в Мадриде центр по пересадке волос. Одной из руководительниц центра станет подруга футболиста Джорджина Родригес.

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