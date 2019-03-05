Невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери
Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста
Девушка форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала в Instagram видео полуторогодовалой дочери футболиста Евы. Девочка целует куклу мальчика-футболиста Оливера Хаттона, персонажа японского аниме "Оливер и Бенджи". Родригес и Роналду воспитывают четверых детей. Старший сын Роналду, Криштиану-младший, был рожден от суррогатной материе, как и двойняшки Ева и Матео. Джорджина родила Криштиану девочку Алану.
"Первая любовь Евы", – подписала видео Джорджина.
Ранее segodnya.ua сообщали, что свадьба Роналду и его девушки может состояться во время паузы в чемпионате Италии, которая начнется в конце декабря/
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду опроверг слухи о предстоящей свадьбе с Джорджиной Родригес. "Я меняю церковь каждую неделю, потому что в Турине их много, можно выбрать. Папарацци поймали меня в этот момент и посчитали, что я женюсь. Я не знаю, как сложится мое будущее, но в настоящее время у меня нет таких планов", – заявил Роналду.
Напомним, что Криштиану Роналду откроет в Мадриде центр по пересадке волос. Одной из руководительниц центра станет подруга футболиста Джорджина Родригес.
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