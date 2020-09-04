Невеста сдала полиции бывшего игрока "Реала": обвиняют в распространении детского порно

Бывший защитник сборной Германии и мадридского "Реала" Кристоф Метцельдер оказался в центре громкого скандала. В прошлом известный спортсмен обвиняется в распространении детской порнографии. Как сообщил FOCUS Online, в милицию на 39-летнего немца пожаловалась его собственная невеста. Ранее мы сообщали, что швейцарский клуб попал в скандал из-за видео с порносайта.

"Метцельдер обвиняется в распространении детской порнографии. Немецкая полиция получила ордер на обыск и конфисковала его компьютер и мобильный телефон. Полицию известила невеста Кристофа, после того как он якобы послал ей 15 фотографий детской порнографии в "мессенджере", – написал в своем Twitter журналист Танкреди Палмери.

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Прокуратура Гамбурга уже подтвердила, что ведет расследование в отношении Метцельдера. Следователи даже приходили в спортивную школу Хеннеф, где Кристоф проходит тренерские курсы. У мужчины конфисковали телефон, сопроводили до дома в Дюссельдорфе, где провели обыск и изъяли для обследования компьютер немца. В итоге у Метцельдера было обнаружено более 30 порнофайлов с детьми и теперь ему предстоит суд.

Кристоф Метцельдер / Фото: Instagram

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Напомним, что Метцельдер завершил карьеру игрока в 2014 году, а до этого защищал цвета "Пройссена", дортмундской "Боруссии", мадридского "Реале" и "Шальке". На клубном уровне защитник становился чемпионом Германии и Испании. В сборной Германии отыграл 47 матчей, стал вице-чемпионом ЧМ-2002 и Евро-2008, а также завоевал "бронзу" на домашнем мундиале 2006 года. До недавних пор работал экспертом и комментатором на немецком ТВ.

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