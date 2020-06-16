Невеста Зинченко опубликовала фотографию в нижнем белье, но увидеть ее могут не все

Влада Седан снялась в бюстгальтере и собрала десятки тысяч "лайков" в соцсетях

Будущая жена игрока сборной Украины Александра Зинченко, телевизионная журналистка Влада Седан, радует не только футболиста, но порой и своих почитателей в соцсетях. Девушка выставляет в Instagram фотографии, которые обрастают тысячами откликов. К слову, не так давно невесту Зинченко спутали с голливудской актрисой.

На этот раз Влада опубликовала свое фото в нижнем белье. Точнее она была в бюстгальтере и расстегнутых джинсах. За первые же часы снимок собрал более 40 тысяч "лайков". Правда, к просмотру Седан допускает далеко не всех, проводя своеобразный досмотр посетителей ее странички.

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Напомним, в этом году футболист и телеведущая планировали сыграть свадьбу. Однако пандемия коронавируса внесла изменения в том числе и их планы. В частности, Александру со сборной пришлось отложить на следующий год вояж на чемпионат Европы.

Тем временем английские журналисты предполагают, что Зинченко может стать одноклубником Ярмоленко. Пока что украинские легионеры в клубах Премьер-лиги готовятся к возобновлению сезона: матчи начнутся уже на этой неделе.

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