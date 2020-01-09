Невесту Зинченко спутали с голливудской актрисой: сходство есть, но украинка красивее

Александр Зинченко и Влада Щеглова / Фото: Instagram

Популярный британский футбольный портал FootballJOE на своей странице в Twitter разместил фото украинского футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко во время недавнего матча против "Манчестер Юнайтед" в Кубке лиги. Украинец наблюдал за игрой с трибуны в компании своей невесты Влады Щегловой (Седан). При этом, в издании спутали очаровательную украинку с известной голливудской актрисой Марго Робби.

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"Fair play от Александра Зинченко. Не представляли, что он может быть знаком с Марго Робби", – подписали фото.

Напомним, после победы Украины над Португалией 2:1 и досрочного выхода на Евро-2020 Александр Зинченко предложил своей девушке Владе Седан выйти замуж. Футболист выложил у себя фотографию в Instagram, где стоит на колене, а на заднем фоне лежит куча роз. Как и положено игроку сборной Украины, предложение было сделано на главной арене страны НСК "Олимпийском".

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На день рождения Александр Зинченко подарил своей невесте щенка карликового французского бульдога. Когда Влада взяла на руки щенка, то не смогла сдержать слезы счастья. "Как же я о нем мечтала", – поделилась эмоциями Влада на своей странице в Instagram.

Александр Зинченко подарил Владе Щегловой щенка Видео: Instagram

Марго Робби – австралийская актриса. Девушка стала популярной после съемок в таких фильмах как "Бойфренд из будущего" и "Волк с Уолл-стрит", а за роль Харли Квинн в "Отряде самоубийц" она получила премию Critics’ Choice Movie Awards. Любителям спорта она также знакома за роль американской фигуристки Тони Хардинг в биографическом фильме "Тоня против всех".

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Марго Робби / Фото: Reuters

Марго Робби / Фото: Reuters

Как Марго Робби пробилась в Голливуд:

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