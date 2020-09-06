Невежливые гости: Мбаппе добывает три очка для Франции в Швеции, Бельгия без де Брюйне – в Дании

Вчера около полуночи завершились последние матчи стартового тура Лиги наций сезона 2020/2021. Узнавайте все результаты субботы в Лиге наций. В двух поздних поединках в Скандинавии победили гости, не позволив хозяевам забить на двоих ни одного мяча.

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Французы взяли три очка в Стокгольме, обыграв шведов благодаря голу Килиана Мбаппе. 21-летний форвард "ПСЖ" в конце первого тайма взял игру на себя, поскольку у партнеров мало что получалось, и сотворил футбольный шедевр – 1:0. А на последних минутах встречи по разные стороны барикад сошлись два футболиста "Манчестер Юнайтед": защитник Виктор Линделеф подтолкнул Антони Марсьяля – и польский рефери Шимон Марчиняк назначил 11-метровый. Но Антуан Гризманн не сумел удвоить преимущество чемпионов мира, ударив выше ворот.

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Еще в одном поединке элитного дивизиона сборная Дании уступила на своем поле бельгийцам – 0:2. Даже без Кевина де Брюйне и Эдена Азара "Красные дьяволы" справились с Каспером Шмейхелем и компанией. Защитник "Лиона" Джейсон Денайер открыл счет уже на 9-й минуте, а Дрис Мертенс из "Наполи" удвоил его на 77-й. Смотрите обзор матча в Копенгагене.

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Примечательно, что в первом туре потерпели поражения и еще две скандинавские сборные. Причем также на своих стадионах. Норвегия уступила Австрии (1:2), а Финляндия – Уэльсу (0:1).

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