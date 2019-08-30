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Невинное фото болельщика и тренера привела руководство "Ювентуса" в бешенство

30 августа, 12:41

Маурицио Сарри продолжает пагубную привычку

Маурицио Сарри

Маурицио Сарри / Фото: Getty Images

Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри известен своим пристрастием к курению. От сигарет специалист не отказался даже после перенесенной пневмонии.  Недавно итальянец сфотографировался с поклонником возле своего дома, держа при этом пачку сигарет.

Фотография разлетелась по интернету и вызвала немалый резонанс. Увиденное шокировало и руководство "Ювентуса". В туринском клубе были раздражены пренебрежительным отношением Маурицио к своему здоровью.

Кстати, сегодня легенде "Ювентуса" Павелу Недведу 47 лет. Он бросил жену ради молодой наездницы. 

В настоящее время Сарри пошел на поправку и ожидается, что уже в ближайшее время он должен вернуться к работе. Сарри возглавил "Ювентус" в июне 2019 года. Контракт итальянского специалиста с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Отметим, что ранеежурналисты вынудили тренера "Ювентуса" бросить курить. В Нанкине журналист спросил наставника туринцев, пробовал ли тот китайские сигареты. Сарри не выдержал и заявил, что бросает курить. Сообщается, что такое решение итальянец принял из-за постоянных вопросов журналистов о своей пагубной привычке.

Смотрите, как "Ювентус" играл с "Аяксом" в Лиге чемпионов-2019:

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курение Маурицио Сарри Ювентус

Источник: The Daily Mail

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