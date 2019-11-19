Невообразимая Италия прошлась катком по Армении в отборе на Евро-2020

Италия - Армения / Фото: Reuters

Сборная Италии в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J разгромила команду Армении со счетом 9:1.

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В составе итальянцев по два гола забили Чиро Иммобиле и Николо Дзаниоло. Также отличились Николо Барелья, Алессио Романьоли, Жоржиньо, Риккардо Орсолини и Федерико Кьеза. Единственный мяч сборной Армении забил Эдгар Бабаян.

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Таким образом, итальянская команда выиграла 10 из 10 поединков отборочного турнира с общим счетом 37:4. Из всех групп повторить достижение Италии может только Бельгия, у которой 9 побед из 9 при разнице забитых и пропущенных мячей 34-2, и один матч в запасе.

Также добавим, что Роберто Манчини – первый тренер, выигравший со сборной Италии 11 матчей подряд. В предыдущем матче против Боснии и Герцеговины Роберто побил рекорд Витторио Поццо (в 1938-м его команда выиграла 9 подряд), а за счет Армении Манчини продлил победную серию.

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Напомним,благодаря голу Беседина на 93-й минуте матча с Сербией сборная Украины переписала историю.Впервые за время независимости украинская национальная команда завершила год, не проиграв ни одного матча.

Смотрите обзор матча Сербия – Украина (2:2)

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