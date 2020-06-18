Невообразимо! Система электронной фиксации голов впервые в истории не увидела чистое взятие ворот

Представители компании Hawk-Eye, отвечающей за электронное определение взятия ворот в футболе, принесли извинения за незасчитанный гол в матче 28-го тура АПЛ "Астон Вилла" – "Шеффилд Юнайтед" 0:0. На 42-й минуте мяч после удара игрока "Шеффилда" оказался за линией ворот "Астон Виллы", однако судья не зафиксировал гол, так как не получил соответствующий сигнал от системы под названием "Ястребиный глаз".



"Hawk-Eye безоговорочно приносит извинения Английской премьер-лиге, "Шеффилд Юнайтед" и всем, кто был задет этой ситуацией", – говорится в заявлении компании

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Обзор матча "Астон Вилла" – "Шеффилд Юнайтед"

"Астон Вилла" – "Шеффилд Юнайтед". Незасчитанный гол / Фото: Reuters

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Компания "Hawk-Eye" подтвердила, что мяч полностью пересек линию ворот, отметив, что такая ошибка произошла впервые за более чем 9 тысяч случаев использования системы. По мнению представителей компании, ошибка произошла из-за того, что специальные камеры были закрыты либо вратарем, либо защитником, либо стойкой ворот.

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Напомним, что в другом матче первого игрового дня чемпионата Англии после 100-дневной паузы, связанной с коронавирусом, "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" 3:0. Украинский легионер хозяев Зинченко остался на скамейке запасных.

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