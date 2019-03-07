Неймар хотел устроить самосуд арбитру после поражения от "МЮ"

"Еле оттащили": звезда парижского клуба пытался отомстить арбитру Скомине за фатальный 11-метровый

Неймара еле оттащили от Скомины. Фото: Getty Images

Неймар хотел устроить самосуд арбитру после поражения от "МЮ" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/165/8b9/5c81658b9a8cc.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/165/8b9/5c81658b9a8cc.png 2019-03-07T20:40:00+02:00 Футбол "Еле оттащили": звезда парижского клуба пытался отомстить арбитру Скомине за фатальный 11-метровый

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар хотел попасть в судейскую комнату и там разобраться с арбитрами после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед". Напомним, поединок в Париже завершился победой "МЮ" (3:1) и вылетом "ПСЖ" из ЛЧ. На последних минутах главный арбитр встречи Дамир Скомина воспользовался системой видеопомощи и указал на 11-метров за игру рукой в штрафной площади после удара Далота. Пробивать пенальти выпала честь Маркусу Рашфорду, и тот выиграл дуэль у опытнейшего Буффона.



По информации RMC Sport, Неймар был так зол на арбитров, что работникам парижского клуба пришлось буквально оттаскивать его от судейской, дабы он не учинил представителям Фемиды самосуд.

Как сообщалось ранее, Неймар раскритиковал систему видеопомощи арбитрам VAR, написав в одной из соцсетей: "Это позор. Они выбирают четырех человек, не разбирающихся в футболе, чтобы смотреть замедленный повтор эпизода". За это бразильцу грозит дисквалификация от УЕФА.

Напомним, в четверг против другой английской команды, "Челси", в Лиге Европы играет киевское "Динамо".Мы ведем онлайн лондонского матча.

Анонс противостояния "Динамо" – "Челси"

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Неймар хотел устроить самосуд арбитру после поражения от "МЮ"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.