Неймар и "Барселона" пошли войной друг на друга: все подробности скандала на 100 млн евро

Судебное дело между сторонами долго откладывалось, но теперь конфликт снова набирает обороты

Неймар / Фото: AFP

Форвард "ПСЖ" Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга. Из суммарная стоимость оценивается в сотню миллионов евро.

По данным испанского издания AS, Неймар до перехода двухлетней давности во французский клуб должен был получить от каталонцев бонус в размере 40 млн евро, но получил лишь 14 млн из них. Теперь он хочет отсудить оставшиеся деньги – 26 миллионов евро – и еще 10 процентов компенсации.

Читайте также: Повторная операция или пересадка кости: врачи озвучили неутешительный вердикт для Неймара

В свою очередь, "Барселона", которая в закрывшееся трансферное окно хотела совершить обратный трансфер бразильца, но так и не сумела это сделать, считает, что Неймар нарушил условия соглашения – и теперь каталонский гранд пытается выбить из кошелька игрока 75 млн евро.

Напомним, летом 2017-го нападающий перебрался из "Барсы" в "ПСЖ" за рекордные для мирового футбола 222 млн евро.

Реклама

Смотрите, как Неймар забивал за "Барселону"

Судебное дело уже дважды откладывалось. Первоначально слушание было запланировано на 31 января 2019 года, но было отложено в последний момент. Следующая судебная дата была назначена на 21 марта, но адвокаты Неймара отказались предоставить контракт игрока с "ПСЖ". В итоге, судья перенес слушание на 27 сентября.

В тренде Пиковый платеж: Украина отдает кредиторам самую крупную в году сумму

Отмечается, что среди свидетелей должен выступить президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи, хотя ранее он говорил, что откажется давать показания.

Смотрите, как Неймар забивает за "ПСЖ"

Напомним, что все лето 2019 года продолжалась сага с возможным возвращением бразильца в "Барселону", но камбек так и не состоялся. Хотя сообщалось, что ради возвращения в "Барсу" Неймар даже готов стать киприотом. Предполагалось, что бразилец получит гражданство страны Евросоюза, что должно было бы упростить его переход в каталонский клуб.

Неймар и Роналду

Между тем, оставшись в "ПСЖ", Неймар подрался с Роналду. В рекламном ролике бразилец с португальцем в образе дворян дерутся на шпагах, которые во время поединка превращаются в световые мечи из легендарной голливудской франшизы "Звездные войны".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама