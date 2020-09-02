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Неймар и еще две звезды "ПСЖ" заразились коронавирусом – источник

2 сентября, 17:09

Александр Трикиша Александр Трикиша

Сейчас игроки находятся на недельном карантине

Финалист Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" объявил о трех случаях заражения коронавирусом в команде после тестирования в среду утром. Как стало известно L'Equipe, заболевшими являются Неймар, Леандро Паредес и Анхель Ди Мария.

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Все трое накануне вернулись с Ибицы, где сейчас наблюдается вспышка вируса. Как и другие одноклубники, они провели там часть отпуска после выступления в Лиге чемпионов, где в главном матче турнира команда уступила "Баварии" (0:1).

Неймар, Паредес и Ди Мария соблюдают недельный карантин. Следующая встреча "ПСЖ" назначена на 10 сентября с "Лансом" в чемпионате Франции. Пока поединку ничего не угрожает, но матч может быть перенесен, если в клубе обнаружат четыре положительных результата на Covid-19.

Ранее Неймар объявил, в какой команде хочет провести следующий сезон. Бразильский нападающий остается в "ПСЖ", по крайней мере, на год.

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Также мы писали, что Неймар попросил шейхов купить Лионеля Месси в "ПСЖ". Бразильский футболист хочет снова играть вместе с аргентинцем. Ранее они вместе выступали в "Барселоне".

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ПСЖ Неймар коронавирус Анхель Ди Мария Леандро Паредес

Источник: Сегодня|Спорт

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