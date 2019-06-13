Неймар нанес ответный удар по модели, обвинившей его в изнасиловании

Форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии, заработавший за год 100 миллионов долларов, пошел в атаку на модель

Неймар и модель Нажила Триндади. Фото: Facebook

Модели Нажиле Триндади Мендес де Соузе, обвинившей форварда "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании, направлено встречное обвинение в клевете. На девушку было подано официальное заявление о наговоре, сообщает AS. Отметим, что после того как в начале июня Нажила обвинила Неймара в изнасиловании, от нее отказались два адвоката. Девушка сообщила, что планшет с доказательствами вины футболиста был украден. На вопрос о предполагаемой краже устройства она ответила: "Полиция куплена. Если нет, то я сумасшедшая?". Сам Неймар даст показания в суде 14 июня.

Как сообщалось ранее, "Неймар сфотографировал меня ниже пояса и изнасиловал" – прозвучали скандальные признания бразильской модели. Нажила Триндади настаивает, что знаменитый 27-летний футболист после случившегося должен сесть в тюрьму. "Он ударил меня и даже сфотографировал мою избитую задницу. Должно быть, чтобы похвастаться перед друзьями. Неймар был пьяным и обкуренным. Он наркоман, жестокий человек. Его нужно отправить в тюрьму", – настаивает Нажила.

Также сообщалось, что бразилец Неймар возглавляет список самых богатых спортсменов в возрасте до 30 лет. Игрок "ПСЖ" заработал почти 100 миллионов долларов в 2018 году. Второе место занял баскетболист "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден с доходом 46,4 млн долларов.

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