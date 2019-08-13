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Неймар не перейдет в" Реал" из-за Месси

Сегодня, 14:20

Бразильца активно сватают в другой испанский гранд

Неймар

Неймар / Фото: AFP

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси включился в переговоры по трансферу бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара. Месси позвонил бразильцу и попросил его не переходить в "Реал", а вернуться в "Барселону".

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Ранее сообщалось, что "Реал" лидирует в борьбе за Неймара, так как "ПСЖ" не хочет продавать футболиста в "Барселону" из-за плохих отношений с каталонским клубом. Напомним, что Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год.

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В минувшем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также отдал 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.

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Фото: president.gov.ua

Напомним, Неймар пропустил матч первого тура чемпионата Франции с "Нимом" (3:0) из-за непопадания в заявку на матч. Тухель объяснил это тем, что бразилец продолжает восстановление от травмы. После форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе отметил, что клубу будет непросто без Неймара. Также мы писали, что болельщики "ПСЖ" требуют, чтобы Неймар свалил из клуба.

Несколько голов Неймара за "ПСЖ":

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Барселона псж Неймар Месси

Источник: Marca

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