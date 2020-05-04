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Неймар обратится за помощью к ФИФА, чтобы ему помогли вернуться в "Барселону"

4 мая, 22:38

Александр Трикиша

Бразилец может покинуть "ПСЖ" после трех лет в клубе

Бразильский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар не оставляет попыток вернуться в испанскую "Барселону", сообщает издание Mundo Deportivo. Ситуацию осложняет тот факт, что в контракте бразильца отсутствует сумма отступных. Но Неймар намерен обратиться за помощью в ФИФА. Ранее мы писали, что "ПСЖ" предложил Неймару космический бонус за верность: стала известна причина отказа.

Напомним, в 2017 году Неймар со скандалом покинул "Барселону". Тогда французский клуб заплатил за бразильца клаусулу в 222 миллиона евро, но, в свою очередь, не вписали в соглашение с бразильцем сумму отступных, чтобы другой "денежный мешок" не увел звездного нападающего.

Тем не менее, Неймар уже отыграл три сезона за "ПСЖ", что дает футболисту право на то, чтобы расторгнут контракт с клубом. По этому поводу он и хочет обратиться к ФИФА.

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Сообщается, что такой вариант станет возможным, если будут соблюдены определенные юридические условия. Если поступит такое обращение, то ФИФА, вероятнее всего, пропишет отступные, которые должен выплатить либо сам футболист, либо та команда, которая захочет оформить с ним трудовые отношения.

Кстати. мы писали, что Неймар уже отпраздновал победу "ПСЖ" в чемпионате Франции. Бразильский нападающий в третий раз выиграл Лигу 1.

Смотрите, как еще развлекается Неймар на карантине

Видео: Instagram

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Барселона чемпионат Франции чемпионат Испании псж Неймар

Источник: Сегодня|Спорт

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