Неймар объявил, в какой команде хочет провести следующий сезон

Бразильский нападающий остается в "Пари Сен-Жермен", по крайней мере, на год

В истории с уходом из "Барселоны" Лионеля Месси многие обращают внимание и на его бывшего партнера – бразильского форварда Неймара. Ведь футболист "ПСЖ" еще в начале лета собирался на новый сезон вернуться в Каталонию, чтобы снова выступать в одной команде с аргентинцем. Но со временем одиозный игрок помирился с владельцами клуба, а на днях Неймар попросил шейхов купить Месси в "ПСЖ".

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Сам же 28-летний нападающий уже передумал покидать Францию. Возможно, ждет в Париже Лионеля. Слова Неймара приводит сайт Paris team:

"Я остаюсь в "ПСЖ" на следующий сезон. Хочу вернуться в финал Лиги чемпионов и на этот раз выиграть его. Я вдохновлен идеей сделать все, чтобы мое имя было занесено в учебники истории клуба. Самое главное — выиграть Лигу чемпионов с моими товарищами по команде. Меня не волнуют индивидуальные награды, а только коллективные цели. Я надеюсь, что "ПСЖ" будет продолжать расти и выигрывать титулы, которые еще не завоевывались. Надеюсь, клуб войдет в историю футбола".

Нынешний контракт бразильца с клубом действует до 30 июня 2022 года, а выступает он в Париже уже три года.

Ранее лидер "ПСЖ" поздравил с победой в Лиге чемпионов не ту команду.

Смотрите, как "ПСЖ" с Неймаром и Мбаппе пытался избежать поражения от "Баварии" в финале Лиги чемпионов:

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