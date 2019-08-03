Неймар / Фото: AFP

Неймар оказался в центре очередного скандала https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80 2019-08-03T13:22:00+03:00 Футбол Бразильский игрок продолжает войну в стане клуба

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар вновь заставил о себе говорить в негативном контексте. По завершению вечерней тренировки парижан Неймар не пожал руку спортивному директору парижского клуба Леонардо.

"Реал" готов обменять несколько игроков на Неймара

В стане парижского клуба предприняли последнюю попытку убедить бразильца остаться на "Парк де Пренс" еще на один сезон в обмен на гарантии, что следующим летом ему будет позволено уйти. Для этого спортивный директор "ПСЖ" Леонардо отправился в Китай, где команда готовится к матчу Суперкубка Франции с "Ренном". Однако 27-летний нападающий отверг предложение клуба. Он все ещё надеется, что ему удастся до закрытия трансферного окна вернуться в "Барселону".

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Ранее сообщалось, что Неймар сообщил руководству "ПСЖ" о желании сменить команду в текущее трансферное окно. После этого отношения между футболистом и клубом резко ухудшились.

В данный момент "ПСЖ" якобы готов продолжить общение по поводу трансфера Неймара с каталонской "Барселоной". Интересно, что о шансах на покупку Неймара говорил даже президент "Динамо" Игорь Суркис.

Смотрите видео, как Неймар забивает за "ПСЖ":

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