Неймар оказался в центре очередного скандала

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар вновь заставил о себе говорить в негативном контексте. По завершению вечерней тренировки парижан Неймар не пожал руку спортивному директору парижского клуба Леонардо.
"Реал" готов обменять несколько игроков на Неймара
В стане парижского клуба предприняли последнюю попытку убедить бразильца остаться на "Парк де Пренс" еще на один сезон в обмен на гарантии, что следующим летом ему будет позволено уйти. Для этого спортивный директор "ПСЖ" Леонардо отправился в Китай, где команда готовится к матчу Суперкубка Франции с "Ренном". Однако 27-летний нападающий отверг предложение клуба. Он все ещё надеется, что ему удастся до закрытия трансферного окна вернуться в "Барселону".
Ранее сообщалось, что Неймар сообщил руководству "ПСЖ" о желании сменить команду в текущее трансферное окно. После этого отношения между футболистом и клубом резко ухудшились.
В данный момент "ПСЖ" якобы готов продолжить общение по поводу трансфера Неймара с каталонской "Барселоной". Интересно, что о шансах на покупку Неймара говорил даже президент "Динамо" Игорь Суркис.
Смотрите видео, как Неймар забивает за "ПСЖ":
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