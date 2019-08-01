Неймар / Фото: AFP

Неймар отказался играть за ПСЖ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80 2019-08-01T18:51:00+03:00 Футбол Бразильский футболист снова устроил взбучку

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар отказывать играть за свою команду. Бразильский футболист желает покинуть свою команду этим летом и сообщил об этом руководителям, техническим специалистам и лидерам "ПСЖ". Отмечается, что Неймар ждет нового предложения от "Барселоны", а сам больше не желает надевать футболку французской команды.

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Ранее сообщалось, что "ПСЖ" готов рассмотреть любые варианты по поводу продажи Неймара, однако в клубе не хотят, чтобы бразильский футболист возвращался в "Барселону". Французский клуб наложил вето на переход Неймара в стан каталонской команды, с которой у "ПСЖ" отношения в последнее время сильно испортились.

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Напомним, Неймар перешел в "Пари Сен-Жермен" летом 2017 года из "Барселоны" за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.

В данный момент "ПСЖ" якобы готов продолжить общение по поводу трансфера Неймара с каталонской "Барселоной". Интересно, что о шансах на покупку Неймара говорил даже президент "Динамо" Игорь Суркис.

Смотрите видео, как Неймар забивает за "ПСЖ":

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