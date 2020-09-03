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Неймар рассказал о самочувствии после заражения коронавирусом

3 сентября, 11:27

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Футболист чувствует себя отлично, о чем с улыбкой сообщил в соцсетях

Новая инфекция продолжает сражать в том числе и знаменитых спортсменов. Вчера мы сообщали, что Неймар и еще две звезды "ПСЖ" заразились коронавирусом. Несмотря на то, что французский клуб официально не назвал имена футболистов с новой инфекцией, бразильский форвард косвенно признался в заражении в соцсетях.

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28-летний Неймар на своей страничке в Instagram опубликовал фотографию с сыном Давидом Луккой. Оба изображают радость, а в подписи футболист коротко ответил на многочисленные обращения:

"Мы в порядке, спасибо за сообщения".

Сейчас сыну звезды "Пари Сен-Жермен" девять лет, но его отец официально не женат. Его бывшая подруга Каролина Дантос, которая в 17 лет родила Неймару сыну, позже покинула футболиста. С тех пор он встречался с несколькими моделями и актрисами, но до свадьбы дело ни разу не дошло.

Недавно Неймар объявил, в какой команде хочет провести следующий сезон. Нападающий стремится выиграть Лигу чемпионов с парижанами.

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Смотрите, как бразилец едва не забил в финале Лиги чемпионов против "Баварии":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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футбол сын ПСЖ Неймар коронавирус
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