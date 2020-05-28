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Неймар разбил яйцо об голову своего сына: жесточайший троллинг от бразильца

28 мая, 10:19

Олег Люлька Олег Люлька

Судя по всему, 8-летний наследник знаменитого футболиста еще долго не сможет простить своего отца

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар поиздевался над своим 8-летним сыном Давидом Луккой, повторив популярный в социальных сетях розыгрыш с яйцом. Ранее мать Неймара бросила парня, узнав, что он гей.

На видео, опубликованном в Instagram 28-летнего Неймара, он бросает своему сыну шарики для настольного тенниса, чтобы тот головой переправлял их в стоящий рядом ящик. После пяти бросков, ни один из которых не увенчался успехом, Неймар достает из кармана и бросает в сына яйцо, и оно разбивается ребенку о голову. "День троллинга с сыном", – подписал это издевательское видео звездный форвард "ПСЖ".

INSTAGRAM

Розовощекий блондин Давид Лукка, получив яйцом по голове, вскрикнул и долго не мог прийти в себя. Интересно, простит ли он отцу этот фокус?

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Неймар и его сын

Неймар и его сын / Фото: Getty Images

Напомним, Неймар стал отцом в 19-летнем возрасте: сына родила футболисту его тогдашняя подруга Каролина Дантос, которой на момент родов было 17 лет.

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Добавим, что нынешний розыгрыш французской Лиги 1 был приостановлен в марте, а впоследствии досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. По итогам сыгранных туров, чемпионом стал "ПСЖ" с Неймаром.

Смотрите, как Неймар играет в футбол со своей собакой

Видео: Instagram

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карантин сын Неймар троллинг

Источник: Сегодня|Спорт

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