Неймар разбил яйцо об голову своего сына: жесточайший троллинг от бразильца

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар поиздевался над своим 8-летним сыном Давидом Луккой, повторив популярный в социальных сетях розыгрыш с яйцом. Ранее мать Неймара бросила парня, узнав, что он гей.
На видео, опубликованном в Instagram 28-летнего Неймара, он бросает своему сыну шарики для настольного тенниса, чтобы тот головой переправлял их в стоящий рядом ящик. После пяти бросков, ни один из которых не увенчался успехом, Неймар достает из кармана и бросает в сына яйцо, и оно разбивается ребенку о голову. "День троллинга с сыном", – подписал это издевательское видео звездный форвард "ПСЖ".
Розовощекий блондин Давид Лукка, получив яйцом по голове, вскрикнул и долго не мог прийти в себя. Интересно, простит ли он отцу этот фокус?
Напомним, Неймар стал отцом в 19-летнем возрасте: сына родила футболисту его тогдашняя подруга Каролина Дантос, которой на момент родов было 17 лет.
Читайте также: "Бонни и Клайд": звездный Неймар с новой девушкой снялся в фотосессии для глянцевого журнала
Добавим, что нынешний розыгрыш французской Лиги 1 был приостановлен в марте, а впоследствии досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. По итогам сыгранных туров, чемпионом стал "ПСЖ" с Неймаром.
Смотрите, как Неймар играет в футбол со своей собакой
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк