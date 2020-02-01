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Неймар кардинально изменил имидж: таким вы точно его не видели

1 февраля, 18:40

Бразилец решил перекрасится в розовый

Неймар

Неймар / Фото: Reuters

"ПСЖ" в своем официальном Twitter опубликовал фотографию, на которой запечатлен нападающий Неймар с розовыми волосами.

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В этом сезоне форвард провел за французскую команду 17 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 9 голевых передач.

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Ранее мы рассказывали, что звезда сборной Англии хочет переманить игрока "ПСЖ" в свой клуб. Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в "Интер Майами". Совладелец американского клуба Дэвид Бекхэм заинтересован в том, чтобы перехватить 32-летнего уругвайца у мадридского "Атлетико".

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Источник: Сегодня|Спорт

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