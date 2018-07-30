Неймар считает справедливой критику за симуляции на ЧМ-2018

Футболист сборной Бразилии Неймар совместно со спонсором выпустил видеоролик, в котором заявил, что действительно порой несколько преувеличивал реакцию после нарушений правил со стороны соперников на чемпионате мира-2018.

Во время мирового первенства Неймар неоднократно подвергался критике со стороны болельщиков за чрезмерную демонстрацию болевых ощущений после нарушений на нем правил.

"Вы можете подумать, что я преувеличиваю. Иногда я действительно это делаю. Но правда в том, что я на самом деле испытываю боль на поле", – говорит Неймар.

"Мне нужно было время, чтобы принять вашу критику. Мне нужно было время, чтобы увидеть себя со стороны и стать другим человеком. Я упал, но кто не падает, тот не поднимается. Вы можете продолжать бросать в меня камни или уберете их подальше и поможете мне подняться", – продолжил футболист "Пари Сен-Жермен".

Сборная Бразилии с Неймаром в составе дошла до четвертьфинала чемпионата мира, где уступила бельгийцам со счетом – 1:2. Неймар провел на турнире пять матчей, на его счету два забитых мяча и две голевые передачи.