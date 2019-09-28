Неймар снова принес победу "ПСЖ": расписание и результаты 6 тура чемпионата Франции

"Пари-Сен-Жермен" в восьмом туре чемпионата Франции реабилитировался за неожиданное поражение в прошлом туре от "Реймса". Парижане на выезде минимально одолели "Бордо", а победный гол на свой счет снова записал Неймар. Бразилец забил третий гол в сезоне и заставляет поутихнуть своих "хейтеров". Ранее мы писали, что Неймара ненавидят во Франции: в одном из поединков его забросали мусором
Смотрите гол Неймара в недавнем матче чемпионата Франции:
Суббота, 28 сентября
Лион – Нант – 0:1
Бордо – ПСЖ – 0:1
Анже – Амьен – 1:1
Мец – Тулуза – 2:2
Монако – Брест – 4:1
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Ницца – Лилль – 1:1
Реймс – Дижон – 1:2
Воскресенье, 29 сентября
16:00 Страсбур – Монпелье
18:00 Ним – Сент-Этьен
22:00 Марсель – Ренн
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|8
|6
|0
|2
|13-4
|18
|2
|АНЖЕ
|8
|5
|1
|2
|16-11
|16
|3
|НАНТ
|8
|5
|1
|2
|8-5
|16
|4
|ЛИЛЛЬ
|8
|4
|2
|2
|11-7
|14
|5
|НИЦЦА
|8
|4
|1
|3
|12-12
|13
|6
|БОРДО
|8
|3
|3
|2
|12-9
|12
|7
|МАРСЕЛЬ
|7
|3
|3
|1
|8-7
|12
|8
|РЕЙМС
|8
|3
|2
|3
|7-4
|11
|9
|РЕНН
|7
|3
|2
|2
|7-5
|11
|10
|МОНПЕЛЬЕ
|7
|3
|2
|2
|6-5
|11
|11
|ЛИОН
|8
|2
|3
|3
|14-8
|9
|12
|МОНАКО
|8
|2
|3
|3
|14-16
|9
|13
|ТУЛУЗА
|8
|2
|3
|3
|8-12
|9
|14
|НИМ
|7
|2
|2
|3
|7-8
|8
|15
|АМЬЕН
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|16
|МЕЦ
|8
|2
|2
|4
|8-12
|8
|17
|БРЕСТ
|8
|1
|5
|2
|8-13
|8
|18
|СТРАСБУР
|7
|1
|3
|3
|5-9
|6
|19
|ДИЖОН
|8
|1
|2
|5
|4-10
|5
|20
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|7
|1
|2
|4
|6-13
|5
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