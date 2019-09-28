Неймар снова принес победу "ПСЖ": расписание и результаты 6 тура чемпионата Франции

Неймар / Фото: AFP

"Пари-Сен-Жермен" в восьмом туре чемпионата Франции реабилитировался за неожиданное поражение в прошлом туре от "Реймса". Парижане на выезде минимально одолели "Бордо", а победный гол на свой счет снова записал Неймар. Бразилец забил третий гол в сезоне и заставляет поутихнуть своих "хейтеров". Ранее мы писали, что Неймара ненавидят во Франции: в одном из поединков его забросали мусором

Смотрите гол Неймара в недавнем матче чемпионата Франции:

Суббота, 28 сентября

Лион – Нант – 0:1

Бордо – ПСЖ – 0:1

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Анже – Амьен – 1:1

Мец – Тулуза – 2:2

Монако – Брест – 4:1

Ницца – Лилль – 1:1

Реймс – Дижон – 1:2

Воскресенье, 29 сентября

16:00 Страсбур – Монпелье

18:00 Ним – Сент-Этьен

22:00 Марсель – Ренн

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 8 6 0 2 13-4 18 2 АНЖЕ 8 5 1 2 16-11 16 3 НАНТ 8 5 1 2 8-5 16 4 ЛИЛЛЬ 8 4 2 2 11-7 14 5 НИЦЦА 8 4 1 3 12-12 13 6 БОРДО 8 3 3 2 12-9 12 7 МАРСЕЛЬ 7 3 3 1 8-7 12 8 РЕЙМС 8 3 2 3 7-4 11 9 РЕНН 7 3 2 2 7-5 11 10 МОНПЕЛЬЕ 7 3 2 2 6-5 11 11 ЛИОН 8 2 3 3 14-8 9 12 МОНАКО 8 2 3 3 14-16 9 13 ТУЛУЗА 8 2 3 3 8-12 9 14 НИМ 7 2 2 3 7-8 8 15 АМЬЕН 8 2 2 4 9-13 8 16 МЕЦ 8 2 2 4 8-12 8 17 БРЕСТ 8 1 5 2 8-13 8 18 СТРАСБУР 7 1 3 3 5-9 6 19 ДИЖОН 8 1 2 5 4-10 5 20 СЕНТ-ЭТЬЕН 7 1 2 4 6-13 5

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