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Неймар снова принес победу "ПСЖ": расписание и результаты 6 тура чемпионата Франции

28 сентября, 23:56

"ПСЖ" вернулся на вершину турнирной таблицы Лиги 1

Неймар

Неймар / Фото: AFP

"Пари-Сен-Жермен" в восьмом туре чемпионата Франции реабилитировался за неожиданное поражение в прошлом туре от "Реймса". Парижане на выезде минимально одолели "Бордо", а победный гол на свой счет снова записал Неймар. Бразилец забил третий гол в сезоне и заставляет поутихнуть своих "хейтеров". Ранее мы писали, что Неймара ненавидят во Франции: в одном из поединков его забросали мусором

Смотрите гол Неймара в недавнем матче чемпионата Франции:

Суббота, 28 сентября

Лион – Нант – 0:1

Бордо – ПСЖ – 0:1

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Анже – Амьен – 1:1

Мец – Тулуза – 2:2

Монако – Брест – 4:1

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Ницца – Лилль – 1:1

Реймс – Дижон – 1:2

Воскресенье, 29 сентября

16:00 Страсбур – Монпелье

18:00 Ним – Сент-Этьен

22:00 Марсель – Ренн

Турнирная таблица:

М КлубИВНПМячиОчки
1 ПСЖ860213-418
2 АНЖЕ851216-1116
3 НАНТ85128-516
4 ЛИЛЛЬ842211-714
5 НИЦЦА841312-1213
6 БОРДО833212-912
7 МАРСЕЛЬ73318-712
8 РЕЙМС83237-411
9 РЕНН73227-511
10 МОНПЕЛЬЕ73226-511
11 ЛИОН823314-89
12 МОНАКО823314-169
13 ТУЛУЗА82338-129
14 НИМ72237-88
15 АМЬЕН82249-138
16 МЕЦ82248-128
17 БРЕСТ81528-138
18 СТРАСБУР71335-96
19 ДИЖОН81254-105
20 СЕНТ-ЭТЬЕН71246-135

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чемпионат Франции псж Неймар

Источник: Сегодня|Спорт

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