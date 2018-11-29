Неймар стал первым по количеству голов в Лиге чемпионов среди бразильцев

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" принимал английский "Ливерпуль". На 37-й минуте парижская команда удвоила свое преимущество благодаря голу Неймара. Для нападающего этот мяч стал 31-м в Лиге чемпионов. Таким образом, он обошел бывшего полузащитника "Милана" и "Реала" Кака (30) в списке лучших бомбардиров турнира среди бразильских футболистов.

Отметим, что речь идет только о мячах, забитых в Лиге чемпионов начиная со стадии группового этапа турнира, а голы в квалификационных раундах не учитываются.

"ПСЖ" выиграл у "Ливерпуля" – 2:1 и повысил свои шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Для этого парижанам нужно обыграть на выезде "Црвену Звезду", чтобы не оглядываться на результат параллельного поединка в группе "Ливерпуль" – "Наполи".

Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре. Из-за военного положение в некоторых областях французы побаиваются ехать в Украину.