Неймар стал первым по количеству голов в Лиге чемпионов среди бразильцев

Сегодня, 14:03

Нападающий "Пари Сен-Жермен" забил в ЛЧ 31 мяч

Неймар забил &quot;Ливерпулю&quot;. Фото AFP
Неймар забил "Ливерпулю". Фото AFP

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" принимал английский "Ливерпуль". На 37-й минуте парижская команда удвоила свое преимущество благодаря голу Неймара. Для нападающего этот мяч стал 31-м в Лиге чемпионов. Таким образом, он обошел бывшего полузащитника "Милана" и "Реала" Кака (30) в списке лучших бомбардиров турнира среди бразильских футболистов.

Отметим, что речь идет только о мячах, забитых в Лиге чемпионов начиная со стадии группового этапа турнира, а голы в квалификационных раундах не учитываются.

"ПСЖ" выиграл у "Ливерпуля" – 2:1 и повысил свои шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Для этого парижанам нужно обыграть на выезде "Црвену Звезду", чтобы не оглядываться на результат параллельного поединка в группе "Ливерпуль" – "Наполи".

Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре. Из-за военного положение в некоторых областях французы побаиваются ехать в Украину.
Лига чемпионов, Пари Сен-Жермен, Неймар

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Championat.ru

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