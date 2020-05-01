Неймар уже отпраздновал победу "ПСЖ" в чемпионате Франции

Бразильский нападающий в третий раз выиграл Лигу 1

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар отпраздновал победу в чемпионате Франции, завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса. Руководство Лиги 1 постановило, что "ПСЖ" будет признан чемпионом, а следом за ним финишируют "Марсель" и "Ренн". Читайте, кто покинет элиту и почему "Лион" пойдет в суд.

"Еще один сезон Лиги 1… рад быть чемпионом! Поздравляю всех моих партнеров и сотрудников "ПСЖ", – написал Неймар на своей страничке в Instagram.

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"ПСЖ" стал чемпионом Франции в девятый раз в истории, а Неймар завоевал золотые медали в третий раз. В текущем сезоне бразилец провел 22 матча во всех турнирах и забил 18 мячей. Из-за кризиса, вызванного коронавирусом, трансферная стоимость нападающего снизилась со 160 миллионов евро до 128 миллионов.

Ранее мы писали, что Неймар на карантине сел за пианино и исполнил хит Джона Ледженда. Бразильский нападающий в своем особняке за 9 млн евро решил помузицировать – получилось весьма проникновенно!

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Смотрите, как еще развлекается Неймар на карантине

Видео: Instagram

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