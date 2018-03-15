Неймар в день смерти Хокинга сравнил себя с легендарным ученым

Сегодня, 14:52

Болельщики обрушились с критикой в адрес бразильского нападающего, который запостил фото в инвалидном кресле и процитировал Хокинга

Неймар в образе Стивена Хоакинга. Фото Twitter
Неймар в образе Стивена Хоакинга. Фото Twitter

14 марта ушел из жизни великий ученый Стивен Хокинг, который с молодости был прикован к инвалидной коляске. Форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар, который сам передвигается на коляске из-за перелома плюсневой кости, своеобразно почтил память ученого. Он опубликовал радостное фото и сопроводил его цитатой Хокинга: "Нужно иметь позитивное отношение и извлекать лучшее из ситуации, в которой вы оказались".

Подписчики столь противоречивый трибьют не оценили.

"Какой ситуации? Мизинчик сломал? Ну ****** [офигеть] же".

"Это вершина эгоизма – использовать смерть Хокинга себе на пользу. Временное пребывание Неймара в инвалидном кресле незначительно в сравнении с ситуацией, в которой был Хокинг. Уверен, что Неймар не хотел никого оскорбить, но боже мой!"

"Неймар со своей больной плюсневой костью и растяжением лодыжки отметил смерть Стивена Хокинга, весело сравнив себя с парализованным ученым".

"Криштиану Роналду и Лионель Месси тащат в Лиге чемпионов. А в это время Неймар постит тупую шутку про Хокинга".

"Покойся с миром, Хокинг. Но не забавно ли, что при всем при этом Неймар куда в большей мере недееспособен?"

Напомним, что Неймар – самый дорогой футболист в истории. Звезда сборной Бразилии в прошлом году подписал пятилетний контракт с "ПСЖ", перед этим выкупив его у "Барселоны" за 222 миллиона евро.
псж, Неймар, Стивен Хокинг

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Источник:

Eurosport

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