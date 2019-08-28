Неймар вернулся в телесериал: сцены с ним были вырезаны из-за дела об изнасиловании

Другой сериал о переходе в "Барселону" еще продолжается

Неймар / Фото: AFP

Нападающий футбольного клуба "ПСЖ" бразилец Неймар снялся в новой части испанского криминального сериала "Бумажный дом". Кстати, "Барселона" предпримет последнюю попытку вернуть Неймара.

"Мне удалось реализовать свою мечту и стать частью любимого сериала. Теперь я могу поделиться со всеми своим персонажем. Спасибо, "Бумажный дом", – написал Неймар в Twitter.

Сцены с участием Неймара были сняты в начале этого года. Сообщается, что из-за обвинений в изнасиловании они могли быть исключены из финальной версии ленты. Однако после того, как обвинения были сняты, персонажа Неймара вернули в сериал.

"Бумажный дом" – испанский сериал, который можно посмотреть на Netflix. Он снят в жанре криминальной драмы. Действие разворачивается вокруг группы авантюристов во главе с Профессором. Они планируют ограбить Испанский королевский монетный двор. В первые семь дней показа третий сезон ленты посмотрели 34 миллиона человек.

Отметим, что накануне третьего тура чемпионата Франции в СМИ просочилась интересная информация. Стало известно, что ради возвращения в "Барселону" форвард "ПСЖ" Неймар готовится стать киприотом.

Смотрите, как Неймар забивает за "ПСЖ":

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