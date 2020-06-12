Неймар возглавил рейтинг игроков по суммарной стоимости трансферов за карьеру

Издание Fox Sports подсчитало, за какого футболиста суммарно заплатили самую большую сумму за карьеру. Рейтинг возглавил самый дорогой футболист мира "Неймар". В сумме за бразильца заплатили 310,2 миллиона евро, при этом львиную долю от этой суммы составляет цена его трансфера из Барселоны в "Пари Сен-Жермен". Напомним, парижане заплатили за Неймара 222 миллиона евро. Ранее мы писали, что Неймар обратится за помощью к ФИФА, чтобы ему помогли вернуться в "Барселону".
Второе место в рейтинге занимает Криштиану Роналду. Португалец за свою карьеру трижды менял клуб – из "Спортинга" он перешел в "Манчестер Юнайтед", затем поиграл в "Реале", а сейчас защищает цвета "Ювентуса". В сумме за Роналду заплатили 230 миллионов евро
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Первую тройку замыкает нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку. За него суммарно заплатили 203,5 миллиона евро, а ведь ему всего 27 лет.
Топ-10 игроков по суммарной стоимости трансферов:
- 1. Неймар ("Барселона", "ПСЖ") – 310,2 млн евро.
- 2. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", "Реал", "Ювентус") – 230 млн евро.
- 3. Ромелу Лукаку ("Челси", "Вест Бромвич", "Эвертон", "Манчестер Юнайтед", "Интер") – 203,5 млн.
- 4. Антуан Гризманн ("Атлетико", "Барселона") – 189 млн.
- 5. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") – 180 млн.
- 6. Альваро Мората ("Ювентус", "Реал", "Челси", "Атлетико") – 179 млн.
- 7. Анхель Ди Мария ("Бенфика", "Реал", "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ") – 179 млн.
- 8. Филиппе Коутиньо ("Инте", "Ливерпуль", "Барселона", "Бавария") – 170,3 млн.
- 9. Златан Ибрагимович ("Аякс", "Ювентус", "Милан", "Интер", "Барселона", "ПСЖ") – 169,1 млн евро.
- 10. Гонсало Игуаин ("Реал", "Наполи", "Ювентус", "Милан", "Челси") – 159 млн. евро.
Ранее мы писали, что молодого любовника матери Неймара увезли в больницу с 12 порезами после криков на крыше их дома. Пара уверяет, что произошел несчастный случай. Соседи же утверждают, что вызову скорой предшествовала громкая ссора.
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