Неймар забил гол в ворота "Бордо" и побил 45-летний рекорд аргентинца

В матче 15-го тура чемпионата Франции с "Бордо" футболисты "ПСЖ" хоть и прервали свою рекордную победную стартовую серию из 14-ти поединков, сыграв вничью – 2:2, в составе парижан нашелся человек, который на ходу установил новый рекорд. Это бразилец Неймар, открыв счет в матче на 34-й минуте, обновил достижение чемпионата Франции, которое держалось 45 лет.

Статистика бразильца в Лиге 1 – 30 голов в 32 матчах (плюс 19 голевых передач, но это сейчас не существенно), что является лучшим показателем для стартового разгона бомбардиров чемпионата Франции. Напомним, что в прошлом сезоне Неймар забил 19 мячей в 20 матчах, в этом – 11 в 12-ти.

Предыдущий рекорд принадлежал аргентинскому бомбардиру Карлосу Бьянки, который в сезоне-1973/1974, перебравшись из "Велес Сарсфилда" в "Реймс", наколотил 30 мячей за 33 поединка. Позже Бьянки играл и за "ПСЖ", а вообще с 1973-го по 1980 годы забил 179 голов (220 матчей) в Лиге 1 и среди топ-10 бомбардиров чемпионата Франции имеет лучший коэффициент эффективности – 0,8 гола за игру.

У Неймара сейчас этот показатель еще круче – 0,9375, но бразильцу нужно забивать еще и в следующем туре, иначе он после 33 матчей лишь повторит показатель Бьянки – знаменитого впоследствии тренера, который выигрывал Кубок Либертадорес (1994, 2000, 2001, 2003) и Межконтинентальный кубок (1994, 2000, 2003) с "Велес Сарсфилдом" и "Бока Хуниорс".

Ранее мы сообщали, что Неймар стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов среди бразильцев за все годы.