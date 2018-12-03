Неймар забил гол в ворота "Бордо" и побил 45-летний рекорд аргентинца

Сегодня, 12:41

Бразильский форвард "ПСЖ" наколотил 30 мячей в 32 матчах чемпионата Франции

Рекордный гол Неймара в ворота &quot;Бордо&quot;. Фото AFP
Рекордный гол Неймара в ворота "Бордо". Фото AFP

В матче 15-го тура чемпионата Франции с "Бордо" футболисты "ПСЖ" хоть и прервали свою рекордную победную стартовую серию из 14-ти поединков, сыграв вничью – 2:2, в составе парижан нашелся человек, который на ходу установил новый рекорд. Это бразилец Неймар, открыв счет в матче на 34-й минуте, обновил достижение чемпионата Франции, которое держалось 45 лет.

Статистика бразильца в Лиге 1 – 30 голов в 32 матчах (плюс 19 голевых передач, но это сейчас не существенно), что является лучшим показателем для стартового разгона бомбардиров чемпионата Франции. Напомним, что в прошлом сезоне Неймар забил 19 мячей в 20 матчах, в этом – 11 в 12-ти.

Предыдущий рекорд принадлежал аргентинскому бомбардиру Карлосу Бьянки, который в сезоне-1973/1974, перебравшись из "Велес Сарсфилда" в "Реймс", наколотил 30 мячей за 33 поединка. Позже Бьянки играл и за "ПСЖ", а вообще с 1973-го по 1980 годы забил 179 голов (220 матчей) в Лиге 1 и среди топ-10 бомбардиров чемпионата Франции имеет лучший коэффициент эффективности – 0,8 гола за игру.

У Неймара сейчас этот показатель еще круче – 0,9375, но бразильцу нужно забивать еще и в следующем туре, иначе он после 33 матчей лишь повторит показатель Бьянки – знаменитого впоследствии тренера, который выигрывал Кубок Либертадорес (1994, 2000, 2001, 2003) и Межконтинентальный кубок (1994, 2000, 2003) с "Велес Сарсфилдом" и "Бока Хуниорс".

Ранее мы сообщали, что Неймар стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов среди бразильцев за все годы.

 
рекорд, чемпионат Франции, псж, Неймар, Карлос Бьянки

Вы сейчас просматриваете новость "Неймар забил гол в ворота "Бордо" и побил 45-летний рекорд аргентинца". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Мбаппе и Неймар. Фото AFP

Как самые дорогие футболисты мира дурачатся бутылкой с водой

Вчера, 10:20

Неймар облил Килиана Мбаппе из бутылки, которую использовал как микрофон

Футбол

Неймар на газоне. Фото AFP

Знаменитая фигуристка: "За карьеру падала меньше раз, чем Неймар за 90 минут"

29 Ноября, 14:58

Елизавета Туктамышева поделилась мнением о матче "ПСЖ" - "Ливерпуль"
Загрузка...
Загрузка...