Неймара ненавидят во Франции: в одном из поединков его забросали мусором

Неймар / Фото: AFP

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В матче шестого тура чемпионата Франции на "Парк Олимпик Лионне" местный клуб принимал "Пари Сен-Жермен". Ранее мы писали, что болельщики жестоко оскорбили Неймара и хотят, чтобы он убрался из "ПСЖ".

Во время поединка произошел неприятный эпизод с участием Неймара. Когда бразилец пошел подавать угловой удар, фанаты "Лиона" стали кидать в игрока различные предметы.

В футболиста летел всякий мусор, и даже еда.

К чести Неймара, он не стал отвечать на провокацию агрессией. Всю негативную энергию он превратил в гол.

Напомним, Неймар летом пытался покинуть клуб и вернуться в "Барселону". Позиция футболиста вызвала бурю негодования среди фанатов команды, которые со старта сезона подвергают футболиста оскорблениям.

Напомним, ранее "Барселона" отказалась от Неймара и нацелилась на трансфер чемпиона мира. Вместо бразильца каталонский клуб хочет купить другого игрока "ПСЖ" – Килиана Мбаппе.

Также мы рассказывали, что на модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, завели уголовное дело. Девушке инкриминируют мошенничество, клевету и вымогательство. Теперь уже она, а не футболист может сесть в тюрьму.

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