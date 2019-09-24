Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,72

Неймара ненавидят во Франции: в одном из поединков его забросали мусором

24 сентября, 16:00

Похоже, бразильский футболист очень разозлил фанатов

Неймар

Неймар / Фото: AFP

Реклама

В матче шестого тура чемпионата Франции на "Парк Олимпик Лионне" местный клуб принимал "Пари Сен-Жермен". Ранее мы писали, что болельщики жестоко оскорбили Неймара и хотят, чтобы он убрался из "ПСЖ".

Во время поединка произошел неприятный эпизод с участием Неймара. Когда бразилец пошел подавать угловой удар, фанаты "Лиона" стали кидать в игрока различные предметы.

В футболиста летел всякий мусор, и даже еда.

К чести Неймара, он не стал отвечать на провокацию агрессией. Всю негативную энергию он превратил в гол.

Напомним, Неймар летом пытался покинуть клуб и вернуться в "Барселону". Позиция футболиста вызвала бурю негодования среди фанатов команды, которые со старта сезона подвергают футболиста оскорблениям.

Напомним, ранее "Барселона" отказалась от Неймара и нацелилась на трансфер чемпиона мира. Вместо бразильца каталонский клуб хочет купить другого игрока "ПСЖ" – Килиана Мбаппе.

Также мы рассказывали, что на модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, завели уголовное дело. Девушке инкриминируют мошенничество, клевету и вымогательство. Теперь уже она, а не футболист может сесть в тюрьму.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Франции псж Неймар

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛ
Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛЧУ по футболу
"Реал" и "Барса" побеждают, Лунин скучает на скамейке: все результаты 4-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо"ЧУ по футболу
"Динамо" – "Мальме" 1:0 онлайн матча, в котором киевляне прервали серию без победФутбол
"Бавария" против "козлов" и "волки" после "Александрии": результаты 5-го тура БундеслигиФутбол
"Шальке" разбушевался без Коноплянки: все результаты четвертого тура чемпионата ГерманииФутбол

Новости партнеров

Loading...