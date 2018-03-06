Неймару пообещали подарить победу над "Реалом"

Сегодня начинается пора ответных поединков 1/8 Лиги чемпионов. И сразу же нас ждет противостояние с приставкой "супер": "ПСЖ" против "Реала". В их первом рандеву трехнедельной давности успех был на стороне "сливочных" (3:1). И теперь, чтобы прервать путь Роналду к третьей подряд победе в ЛЧ, парижанам необходимо забивать дважды и не пропускать. Задача не из простых, учитывая, что "красно-синим" не поможет их главная звезда Неймар. В субботу самый дорогой футболист мира перенес операцию на правой ноге (последствия перелома пятой плюсневой кости в поединке с "Марселем" 25 февраля), и выбыл из строя на три месяца.

У "Реала", напротив, лазарет пустеет: вернулись в строй Модрич и Кроос. Но хозяева "Парк де Пренс" оптимизма не теряют. "Понятно, что отсутствие Неймара не будет позитивным моментом. Его помощь фантастична. Но он может помочь команде, и не находясь на поле – благодаря своей силе духа и отношениям с другими игроками и болельщиками", – заявил спортдир "ПСЖ" Антеру Энрике. Наставник парижан Эмери и вовсе пообещал подарить будущую победу Неймару. А чтобы сохранить свежесть остальных лидеров команды, коуч дал им отдых в субботнем выездном поединке с "Труа" (2:0). Кавани, Мбаппе и Верратти не было даже в заявке. Кстати, по ходу всего матча, одним из героев которого стал игравший на позиции Неймара Анхель ди Мария, фанаты "Труа" безжалостно троллили парижан, то и дело скандируя фамилии игроков "Реала" и кричалку: "Hala Madrid!".



Во втором противостоянии дня все предельно ясно. "Ливерпуль" уже гарантировал себе путевку в 1/4 финала, крупно разгромив "Порту" на выезде (5:0). И в ответном поединке португальцам предстоит биться уже не за результат, а за честь клуба.