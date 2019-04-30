Неймару запретили летать на самолете и вертолете

Форварду "ПСЖ" не могут простить уклонения от уплаты налогов на 18 миллионов долларов

Бразильская налоговая инспекция наложила арест на часть имущества нападающего "ПСЖ" Неймара, сообщает Folha de S.Paulo. По информации издания, форвард подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму в 69 миллионов реалов (это порядка 17,5 млн долларов) в результате перехода из "Сантоса" в "Барселону", который состоялся еще шесть лет назад.

Как сообщил адвокат футболиста Маркус Недер, в рамках дела наложен арест на самолет Cessna Citation 680, вертолет Eurocopter France 130 B4, а также на доли в компаниях, принадлежащих семье Неймара.

Напомним, это не единственная проблема, свалившаяся в последнее время на бразильского футболиста. Как сообщалось ранее, за удар в стиле Кличко в подбородок болельщику Неймару могут дать восемь матчей отсидки. Нападающий не сдержался, поднимаясь на церемонию награждения после поражения в финале Кубка Франции от "Ренна".

Кроме того, на днях Неймара отстранили от еврокубков за слова о людях, "ничего не смыслящих в футболе". Бразильца дисквалифицировали на три матча за критику судей в Instagram.

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