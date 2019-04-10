Незабитый пенальти и гол с просмотром повтора: обзор матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити"

Серхио Агуэро не смог пробить Уго Льориса, а Сон Хын Мин решил исход встречи

"Тоттенхэм" обыграл "МанСити" в первом матче. Фото: AFP

Незабитый пенальти и гол с просмотром повтора: обзор матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d0a/ef9/5cad0aef9b3cc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d0a/ef9/5cad0aef9b3cc.jpg 2019-04-10T00:21:00+03:00 Футбол Серхио Агуэро не смог пробить Уго Льориса, а Сон Хын Мин решил исход встречи

Лондонский "Тоттенхэм" минимально обыграл "Манчестер Сити" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла во вторник в Лондоне на новом стадионе "Тоттенхэм Стэдиум" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 78-й минуте забил Сон Хын Мин, который в момент паса был на грани офсайда, а затем едва не выпустил мяч за пределы поля. Арбитры VAR смотрели повтор, но приняли решение, что гол чистый. Нападающий и один из лидеров "Тоттенхэма" Гарри Кейн покинул поле из-за травмы на 58-й минуте.

В первом тайме на 13-й минуте нападающий "Сити" Серхио Агуэро не смог реализовать пенальти: его удар парировал Уго Льорис, который в 2019 году в составе клуба отразил три 11-метровых удара из трех. Пенальти был назначен после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR): судья решил, что защитник Дэнни Роуз сыграл рукой в своей штрафной.

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити", обзор первого тайма:

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити", обзор второго тайма:

Ответная игра пройдет в Манчестере 17 апреля.

В параллельном матче во вторник "Ливерпуль" обыграл "Порту" со счетом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме: отличились Наби Кейта (5-я минута) и Роберто Фирмино (26).

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