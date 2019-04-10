Незабитый пенальти и гол с просмотром повтора: обзор матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити"
Серхио Агуэро не смог пробить Уго Льориса, а Сон Хын Мин решил исход встречи
Лондонский "Тоттенхэм" минимально обыграл "Манчестер Сити" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла во вторник в Лондоне на новом стадионе "Тоттенхэм Стэдиум" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 78-й минуте забил Сон Хын Мин, который в момент паса был на грани офсайда, а затем едва не выпустил мяч за пределы поля. Арбитры VAR смотрели повтор, но приняли решение, что гол чистый. Нападающий и один из лидеров "Тоттенхэма" Гарри Кейн покинул поле из-за травмы на 58-й минуте.
В первом тайме на 13-й минуте нападающий "Сити" Серхио Агуэро не смог реализовать пенальти: его удар парировал Уго Льорис, который в 2019 году в составе клуба отразил три 11-метровых удара из трех. Пенальти был назначен после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR): судья решил, что защитник Дэнни Роуз сыграл рукой в своей штрафной.
"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити", обзор первого тайма:
"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити", обзор второго тайма:
Ответная игра пройдет в Манчестере 17 апреля.
В параллельном матче во вторник "Ливерпуль" обыграл "Порту" со счетом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме: отличились Наби Кейта (5-я минута) и Роберто Фирмино (26).
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