"Неземная красотка": жена Коноплянки аппетитно напутствует мужа на матч с "Бенфикой"

Жена вингера "Шахтера" Евгения Коноплянки Виктория на ответный матч 1/16 Лиги Европы с "Бенфикой" напутствовала мужа невероятно "аппетитной" фотосессией, которой поделилась со своими подписчиками в Instagram.

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Виктория Коноплянка показала, как поглощает свой завтрак – от девушки с ее эффектными серьгами-конго просто невозможно оторвать взгляд. "Макароны не ем,а вот пасту люблю", – подписала свои фото кокетка Коноплянка. А ее подруга, супруга Руслана Ротаня Кристина, не удержалась от восхищения, написав в комментарии Вике: "Нереальная моя девочка!"

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Другие фолловеры Виктории Коноплянки тоже в комплиментах себя не сдерживают:

Конопка, ты огонь!

Вика, ты как произведение искусства!

Конфетка!

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Отметим, что ответная игра против "Бенфики" Евгения Коноплянку и его команду ждет в четверг вечером. Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, который состоялся в Харькове, "Шахтер" обыграл португальцев со счетом 2:1.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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