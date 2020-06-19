Ни дня отдыха: прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Испании

Все о поединках 30 тура чемпионата Испании - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Только в четверг завершился предыдущий тур чемпионата Испании, а в пятницу стартует уже 30-й тур Примеры. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что Неймар проиграл суд "Барселоне" и должен вернуть более шести миллионов.

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Пятница, 19 июня

20:30 "Гранада" – "Вильярреал" – Футбол 3

Букмекеры: 3.10 – 3.20 – 2.40

20:30 "Мальорка" – "Леганес" – Футбол 2

Букмекеры: 2.85 – 2.90 – 2.85

23:00 "Севилья" – "Барселона" – Футбол 1

Онлайн матча "Севилья" – "Барселона"

Букмекеры: 3.30 – 3.70 – 2.10

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Суббота, 20 июня

15:00 "Эспаньол" – "Леванте"

Букмекеры: 1.95 – 3.60 – 3.90

18:00 "Атлетик" – "Бетис" – Футбол 3

Букмекеры: 2.10 – 3.40 – 3.60

20:30 "Хетафе" – "Эйбар" – Футбол 3

Букмекеры: 1.83 – 3.40 – 4.75

23:00 "Атлетико" – "Вальядолид" – Футбол 1

Букмекеры: 1.40 – 4.33 – 9.50

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Воскресенье, 21 июня

15:00 "Сельта" – "Алавес" – Футбол 1

Букмекеры: 1.91 – 3.30 – 4.50

20:30 "Валенсия" – "Осасуна" – Футбол 2

Букмекеры: 1.91 – 3.60 – 4.00

23:00 "Реал Сосьедад" – "Реал" – Футбол 1

Букмекеры: 4.10 – 4.00 – 1.80

Матчи чемпионата Испании можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке)

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Турнирная таблица:

Смотрите, как "Барселона" играла перед карантином:

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