"Ни пиханины, ни дедовщины!": украинец из "золотой" юношеской сборной – о переходе во взрослый футбол

Ефим Конопля / Фото: Instagram

Правый защитник "Десны" Ефим Конопля, который летом стал чемпионом мира в составе сборной U20, пропустил воскресный поединок лидеров чемпионата – он на контракте в "Шахтере" и не мог играть против "горняков" по условиям аренды.

— Не жалеешь, что перешел в "Десну"? — наш первый вопрос чемпиону мира U20.

— Пока смысла жалеть нет — только начало чемпионата, и, думаю, я еще получу свой шанс. Так как на моей позиции в "Десне" играет очень сильный игрок — наш капитан Денис Фаворов. Но когда есть конкуренция, это хорошо. Я в каждой игре попадаю в заявку, выхожу, правда, пока только на замену. Но наш тренер (Александр Рябоконь. — Ред.) мне говорит: "Потихоньку, не так быстро. Не торопи события. Всему свое время".

— Видно, что сейчас в "Десне" очень хорошая атмосфера — все ребята играют с большим желанием и просто получают удовольствие от того, что делают...

— Так и есть. Это ж я пришел и все наладил (смеется). А если серьезно, атмосфера внутри коллектива действительно замечательная. Все ребята простые, открытые. Мы — как одна семья: никакой "пиханины", никакой дедовщины, все друг за друга, несмотря ни что, — старше ты или моложе, долго в команде или не очень — без разницы. А еще у нас очень хороший тренер. Александр Дмитриевич полностью доверяют футболистам, и мы стараемся отвечать ему тем же — никто не позволяет себе ничего лишнего, стараемся во всем быть профессионалами.



"Все друг за друга". 20-летний Ефим Конопля (справа) и 31-летний вратарь "Десны" Игорь Литовка. Фото desna.football

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— Самые сильные качества "Десны" на твой взгляд?

— Ну, как я уже сказал, главный наш козырь — то, что мы можем назвать себя командой, где каждый друг за друга. Плюс хорошая физическая подготовка. Ну и кроме этого, все ребята хорошо оснащены технически и сыграны, поскольку на тренировках основной упор делается на работу с мячом.

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— Немного сменим тему. По-твоему, кто из игроков украинской сборной U-20, выигравшей молодежный ЧМ, сейчас успешнее всего входит во взрослый футбол?

— Ну, Влад Супряга (нападающий "Днепра-1". — Ред.), конечно, молодец. В последнем туре забил два мяча. Но он не всегда играет. У Максима Чеха в "Мариуполе" тоже получается с переменным успехом — то играет, то нет. Даня Сикан в "Шахтере" потерялся. Ну, в команде, где есть Мораес, любой бы потерялся. Поэтому лучше всего, наверное, вписался Серега Булеца — он сыграл во всех матчах ("Днепра-1". — Ред.) в этом сезоне и чувствует себя достаточно уверенно, показывает хороший уровень. Могу сказать, что Даня Бескоровайный играет в хорошей команде у себя в Словакии ("Дунайска Стреда". — Ред.), они идут в тройке, а он сейчас постоянно в составе, стабильно основной игрок.

— Сейчас ты игрок уже другой сборной — U-21, которую возглавляет Руслан Ротань. Чем его тренерский стиль отличается от того, что проповедует Александр Петраков?

— Руслан Петрович — кардинально другой тренер. Он пропагандирует футбол, основанный на контроле мяча. При потере — сразу прессинг, чтобы вернуть мяч себе. А у Петракова мы наоборот больше играли без мяча, ждали ошибки соперника и искали свои шансы в контратаках. По манере общения они тоже в совершенно разных категориях. Руслан Петрович — очень лояльный, за весь сбор ни на кого ни разу голос не повысил. Он считает, что все мы профессионалы и каждый сам себя должен готовить к играм. А Васильич (Александр Петраков. — Ред.) мог и прикрикнуть — нежненько так, но строго.

— Как в фильме "Бриллиантовая рука": "Бить буду аккуратно, но сильно"?

— Ну, типа того (смеется).

— Возвращаясь к "Десне". Что сказал Александр Рябоконь после игры с "Шахтером"?

— Всех похвалил — за самоотдачу, за желание, за содержание игры. Сказал, что за такие поражения не бывает стыдно. Вы же видели — у нас были моменты, могли, в принципе, спокойно сыграть вничью. Мы очень серьезно готовились к этому матчу, поэтому так хорошо и сыграли. Случайно или нет наше нынешнее второе место в УПЛ? Мы никому ничего не пытаемся доказать и не заглядываем далеко вперед, на каком месте в итоге окажемся. Просто идем от игры к игре, стараемся в каждом матче показывать хорошую игру и добиваться максимального результата.

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