"Ницца" уволила тренера на следующий день после завершения чемпионата Франции

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр покинул команду, сообщается на официальном сайте французского футбольного клуба. Фавр, которого в СМИ называют главным кандидатом на пост главного тренера дортмундской "Боруссии", попросил руководство "Ниццы" о расторжении контракта, и боссы клуба пошли навстречу швейцарскому специалисту.

Последним матчем во главе "Ниццы" для Фавра стала субботняя встреча 38-го тура чемпионата Франции против "Лиона", которую его команда проиграла со счетом 2:3 и в итоге финишировала на восьмом месте в таблице Лиги 1, оставшись без еврокубков.

Фавр возглавил "Ниццу" летом 2016 года, и под его руководством команда заняла по итогам сезона-2016/17 третье место, добившись права участвовать в квалификации Лиги чемпионов. "Ницца" не сумела пробиться в групповой раунд турнира, зато успешно выступила в групповом раунде Лиги Европы и вышла в 1/16 финала, где уступила московскому "Локомотиву" (2:3 и 0:1).

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