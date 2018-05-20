"Ницца" уволила тренера на следующий день после завершения чемпионата Франции

Сегодня, 11:00

Люсьен Фавр – главный претендент на тренерский пост в дортмундской "Боруссии"

Люсьен Фавр. Фото Getty
Люсьен Фавр. Фото Getty

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр покинул команду, сообщается на официальном сайте французского футбольного клуба. Фавр, которого в СМИ называют главным кандидатом на пост главного тренера дортмундской "Боруссии", попросил руководство "Ниццы" о расторжении контракта, и боссы клуба пошли навстречу швейцарскому специалисту.

Последним матчем во главе "Ниццы" для Фавра стала субботняя встреча 38-го тура чемпионата Франции против "Лиона", которую его команда проиграла со счетом 2:3 и в итоге финишировала на восьмом месте в таблице Лиги 1, оставшись без еврокубков.

Фавр возглавил "Ниццу" летом 2016 года, и под его руководством команда заняла по итогам сезона-2016/17 третье место, добившись права участвовать в квалификации Лиги чемпионов. "Ницца" не сумела пробиться в групповой раунд турнира, зато успешно выступила в групповом раунде Лиги Европы и вышла в 1/16 финала, где уступила московскому "Локомотиву" (2:3 и 0:1).

Ранее мы писали, что "Боруссия" не продаст Ярмоленко: украинец получит место на острие атаки. Издание Kicker провело свое расследование: украинский футболист попал в список перспективных игроков.

А накануне сам Ярмоленко прокомментировал слухи об уходе из "Боруссии". Немецкие СМИ сообщали, что руководство клуба разочаровалось в украинце.
футбол, чемпионат Франции, ФК Ницца, Люсьен Фавр

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Р-спорт

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