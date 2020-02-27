Ничего себе! Главный тренер "Челси" требует выставить на трансфер сразу восемь футболистов

Фрэнк Лэмпард хочет избавиться от ненужных игроков и строить команду с прицелом на будущее

После недавнего поражения в Лиге чемпионов руководство лондонского клуба поняло, что нужны радикальные действия. Мы сообщали, что "Бавария" разгромила "Челси" в матче 1/8 финала. Первым на действия решился главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард.

Наставник команды заявил о желании избавиться от ряда игроков основного состава, сообщает британский таблоид The Sun. В немилость попали сразу восемь футболистов. По информации издания, наставник "синих" хочет, чтобы были проданы: вратарь Кепа Аррисабалага, защитники Маркос Алонсо, Курт Зума и Эмерсон, хавбеки Росс Баркли и Жоржиньо, вингеры Виллиан и Педро.

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Лэмпард уже сообщил о своих пожеланиях руководству "синих" и представил список из футболистов, которых он хотел бы видеть под своим руководством.

В чемпионате Англии "Челси" занимает четвертое место после 27 туров, имея 44 очка. Именно четыре английские команды получают право играть в Лиге чемпионов. На четыре очка от лондонской команды отстает "Манчестер Юнайтед".

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