Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,65
26,8

Ничего себе! Главный тренер "Челси" требует выставить на трансфер сразу восемь футболистов

27 февраля, 13:22

Фрэнк Лэмпард хочет избавиться от ненужных игроков и строить команду с прицелом на будущее

После недавнего поражения в Лиге чемпионов руководство лондонского клуба поняло, что нужны радикальные действия. Мы сообщали, что "Бавария" разгромила "Челси" в матче 1/8 финала. Первым на действия решился главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард.

Наставник команды заявил о желании избавиться от ряда игроков основного состава, сообщает британский таблоид The Sun. В немилость попали сразу восемь футболистов. По информации издания, наставник "синих" хочет, чтобы были проданы: вратарь Кепа Аррисабалага, защитники Маркос Алонсо, Курт Зума и Эмерсон, хавбеки Росс Баркли и Жоржиньо, вингеры Виллиан и Педро.

Читайте, как "Челси" установил три антирекорда в матче с "Баварией".

Реклама

Лэмпард уже сообщил о своих пожеланиях руководству "синих" и представил список из футболистов, которых он хотел бы видеть под своим руководством.

В тренде
Гвардиола снова огорчает "Реал": обзор матча с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

В чемпионате Англии "Челси" занимает четвертое место после 27 туров, имея 44 очка. Именно четыре английские команды получают право играть в Лиге чемпионов. На четыре очка от лондонской команды отстает "Манчестер Юнайтед".

Смотрите, как "Челси" разгромно проиграл "Баварии" в плей-офф Лиги чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тренер футбол Челси Лондон Фрэнк Лэмпард трансфер

Источник: xsport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболу
Прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболуФутбол
"Шахтер" – "Бенфика": онлайн матча 1/16 финала Лиги ЕвропыФутбол
Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Италии, турнирная таблица
Прогноз, расписание и результаты 24-го тура чемпионата Италии, турнирная таблицаФутбол
"Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ": онлайн матча 1/8 финала Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Атлетико" – "Ливерпуль": онлайн матча 1/8 финала Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Челси" – "Манчестер Юнайтед": онлайн-трансляция матча Премьер-лигиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...