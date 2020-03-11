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Ничто не помешает Евро-2020: УЕФА не станет отменять чемпионат из-за вируса и ждет зрителей

11 марта, 10:59

Елена Павлова

Но есть возможность переноса матчей, если одна из стран не сможет принять форум

Союз европейских футбольных ассоциаций не станет отменять футбольное Евро-2020 из-за коронавируса. Ранее мы сообщали, что УЕФА просят перенести чемпионат Европы на следующий год. Однако на совещании организации обговорили рекомендации от Всемирной организации здравоохранения, в которых сообщалось, что европейские города смогут принять матчи при наличии необходимой медицинской базы для помощи пациентам, если они заразятся.

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Кроме того, матчи чемпионата Европы-2020 пройдут с болельщиками, несмотря на серьезную угрозу. Напомним, что поединки Евро должны пройти на 12 стадионах в 12 странах. При этом, есть возможность переноса встреч, если одна из стран не сможет принять чемпионат континента. Евро-2020 стартует в Риме 12 июня. При этом во всей Италии, где сильнее всего в Европе бушует коронавирус, объявили карантин, а внутренний чемпионат приостановили.

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Кроме того, сообщается, что европейские ассоциации не просили УЕФА о переносе Евро-2020.

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УЕФА отмена Евро-2020 коронавирус

Источник: AP News

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