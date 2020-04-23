Нидерландский судья принял роды у овцы: у него есть своя ферма и много курей

Нидерландский арбитр Бас Нейхус самостоятельно принял роды у овцы. Видео родов 43-летний рефери опубликовал в своем Instagram. Ягненка он назвал Йоханом. Кстати, Нидерланды отменили все массовые мероприятия до осени.

Бас Нейхус принял роды у овцы

Нейхус родился в Энсхеде, купил себе ферму, ухаживает за животными. У него не только овцы, но также куры, гуси, утки, несколько свиней и даже ослы. Также у арбитра можно найти видео, на которых он пропалывает землю или собирает яйца в курятнике – судья не скучает без футбола.

Бас Нейхус кормит курей

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В сезоне-2019/20 Бас отсудил 17 матчей чемпионата Нидерландов и Лиги Европы и удалил двух футболистов.

Ранее в УЕФА определились со сроками возобновления еврокубков. Согласно предварительным раскладам, "Шахтер" ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" сможет провести 6 августа.

Также мы писали, что Олимпийские игры 2020 года в Токио были перенесены на следующий год. Решение было принято после переговоров главы МОК Томаса Баха с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Вольфсбург" в первом матче 1/8 Лиги Европы

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