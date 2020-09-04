Нидерланды дважды забьют Польше: прогноз на матч Лиги наций в Амстердаме

Смотрите, кого нужно держать в этом поединке

В центральном поединке второго дня Лиги наций сборная Нидерландов принимает Польшу. Игра состоится на "Йохан Кройфф Арена" в Амстердаме и начнется в 21:45 по киевскому времени. Украине этот матч интересен тем, что голландцы являются соперниками команды Шевченко по Евро-2020. Нидерланды – Польша онлайн-трансляция состоится на нашем сайте – с фото, видеоптовторами голов и комментариями ключевых эпизодов.

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Аналитики букмекерских контор считают, что победу в Амстердаме одержат хозяева. Коэффициент на выигрыш Нидерландов составляет 1.55, тогда как ставку на победу Польши можно сделать с котировкой 6.70, а на ничью – 4.20. Поэтому вероятность результата такова: победа Нидерландов – 63%, ничья – 23%, успех Польши – 14%.

Самым популярным счетом является 2:0 в пользу голландской команды – 6.00. У хозяев, скорее всего, забьет Люк де Йонг – 2.25. А вот у Польши стоит держать Кшиштофа Пентека – 2.75.

Ранее мы также давалирасписание и все результаты второго игрового дня Лиги наций.

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