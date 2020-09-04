Українська
$ 27,69
32,73
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Нидерланды дважды забьют Польше: прогноз на матч Лиги наций в Амстердаме

4 сентября, 21:14

Елена Павлова Елена Павлова

Смотрите, кого нужно держать в этом поединке

В центральном поединке второго дня Лиги наций сборная Нидерландов принимает Польшу. Игра состоится на "Йохан Кройфф Арена" в Амстердаме и начнется в 21:45 по киевскому времени. Украине этот матч интересен тем, что голландцы являются соперниками команды Шевченко по Евро-2020. Нидерланды – Польша онлайн-трансляция состоится на нашем сайте – с фото, видеоптовторами голов и комментариями ключевых эпизодов.

Реклама

Читайте также: Нидерланды – Польша: где смотреть суперматч Лиги наций

Аналитики букмекерских контор считают, что победу в Амстердаме одержат хозяева. Коэффициент на выигрыш Нидерландов составляет 1.55, тогда как ставку на победу Польши можно сделать с котировкой 6.70, а на ничью – 4.20. Поэтому вероятность результата такова: победа Нидерландов – 63%, ничья – 23%, успех Польши – 14%.

Самым популярным счетом является 2:0 в пользу голландской команды – 6.00. У хозяев, скорее всего, забьет Люк де Йонг – 2.25. А вот у Польши стоит держать Кшиштофа Пентека – 2.75.

В тренде
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"

Ранее мы также давалирасписание и все результаты второго игрового дня Лиги наций.

Реклама

Смотрите, как Нидерланды громили Эстонию

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

прогноз сборная Польши сборная Голландии Лига наций котировки ставки букмекеров
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на "скорой" увезли из РУВДФутбол
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"Футбол
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в "Манчестер Сити"Футбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок УкраиныФутбол
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги Европы
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги ЕвропыФутбол
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер Месси
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять