Українська
$ 27,73
32,86

Нидерланды – Италия: онлайн суперматча в Лиге наций

Понедельник, 7 сентября

Нидерланды

21:45

Италия

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

Сегодня во втором туре Лиги наций в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройфф Арена" состоится поединок сборных Нидерландов и Италии. Матч начнется в 21:45, мы проводим мультимедийный онлайн с видеоповторами голов и моментов, комментариями ключевых эпизодов.

Нидерланды – Италия

Реклама

В предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная Нидерландов дошла до финала, где проиграла Португалии со счетом 0:1. Итальянцы заняли второе место в группе с португальцами и поляками: 1 победа, 2 ничьих и 1 поражение.

В первом туре нового сезона Лиги наций УЕФА сборная Нидерландов обыграла на своем поле команду Польши, которая без своего лидера Роберта Левандовского нанесла лишь один удар по воротам соперника.

В свою очередь, итальянская сборная расписала ничью с Боснией и Герцеговиной, причем команде Роберто Манчини пришлось отыгрываться.

Кто фаворит? Аналитики букмекерских контор дают небольшое преимущество хозяевам поля. Так, коэффициент на победу сборной Нидерландов составляет 2.40, на победу Италии – 3.20, а на ничью – 3.30.

Вероятность результата матча по котировкам букмекеров: победа Нидерландов 41%, ничья 29%, победа Италии 30%.

Чей состав дороже? В футбол играют не деньги, но стоит обратить внимание на оценочную трансферную стоимость футболистов в заявках двух сборных. Тут впереди итальянцы – игроков этой команды transfermarkt оценивает в 802 миллиона евро, а голландских футболистов – в 562 миллиона.

Где смотреть? Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV. Повтор поединка будет доступен на следующий день на канале "Футбол 2" в 09:50 и канале "Футбол 1" в 16:35.

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

онлайн сборная Италии сборная Голландии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не стали
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не сталиЧУ по футболу
Нападающий
Нападающий "Динамо" отгулял свадьбу с красоткой-певицей: видеоФутбол
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на "скорой" увезли из РУВДФутбол
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"Футбол
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер Месси
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер МессиФутбол
Величайшее предательство в истории футбола: Месси согласовал контракт на 700 миллионов
Величайшее предательство в истории футбола: Месси согласовал контракт на 700 миллионовФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять