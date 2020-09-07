Нидерланды – Италия: онлайн суперматча в Лиге наций

Сегодня во втором туре Лиги наций в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройфф Арена" состоится поединок сборных Нидерландов и Италии. Матч начнется в 21:45, мы проводим мультимедийный онлайн с видеоповторами голов и моментов, комментариями ключевых эпизодов.

Нидерланды – Италия

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В предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная Нидерландов дошла до финала, где проиграла Португалии со счетом 0:1. Итальянцы заняли второе место в группе с португальцами и поляками: 1 победа, 2 ничьих и 1 поражение.

В первом туре нового сезона Лиги наций УЕФА сборная Нидерландов обыграла на своем поле команду Польши, которая без своего лидера Роберта Левандовского нанесла лишь один удар по воротам соперника.

В свою очередь, итальянская сборная расписала ничью с Боснией и Герцеговиной, причем команде Роберто Манчини пришлось отыгрываться.

Кто фаворит? Аналитики букмекерских контор дают небольшое преимущество хозяевам поля. Так, коэффициент на победу сборной Нидерландов составляет 2.40, на победу Италии – 3.20, а на ничью – 3.30.

Вероятность результата матча по котировкам букмекеров: победа Нидерландов 41%, ничья 29%, победа Италии 30%.

Чей состав дороже? В футбол играют не деньги, но стоит обратить внимание на оценочную трансферную стоимость футболистов в заявках двух сборных. Тут впереди итальянцы – игроков этой команды transfermarkt оценивает в 802 миллиона евро, а голландских футболистов – в 562 миллиона.

Где смотреть? Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV. Повтор поединка будет доступен на следующий день на канале "Футбол 2" в 09:50 и канале "Футбол 1" в 16:35.

Все подробности в спецтеме Лига наций

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