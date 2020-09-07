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Нидерланды – Италия в Лиге наций: прогноз от комментатора матча

7 сентября, 19:12

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Кирилли Круторогов будет комментировать матч на ТВ, а перед этим дает свой прогноз для "Сегодня"

Центральный матч понедельника в Лиге наций – противостояние сборных Нидерландов и Италии. Поединок состоится в Амстердаме и начнется в 21:45, а мы проводим онлайн Нидерланды – Италия. Комментировать игру на канале "Футбол 1" будет Кирилл Круторогов, который дал "Сегодня" свой прогноз на матч.

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Первые матчи обеих команд после паузы в десять месяцев показали, что они пребывают не в лучшей форме. Голландцы без Рональда Кумана с трудом обыграли поляков (1:0), лишенных Роберта Левандовского. Да, у них было игровое преимущество, но функциональное состояние "оранжевой команды" далеко от возможного.

Итальянцы, которые были очевидными фаворитами встречи с Боснией и Герцеговиной, умудрились потерять очки и сыграть вничью (1:1). Правда, Роберто Манчини экспериментировал с составом – где-то вынужденно, учитывая отсутствие Бернардески, Верратти, Тонали и Романьоли, а где-то – стратегически, готовясь к сегодняшнему матчу.

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В Амстердаме точно мы увидим основу "Скуадра Адзурры" и, вероятно, куда более мощную игру в ее исполнении, нежели несколько дней назад.

У сборной Нидерландов есть кадровые неприятности, и касаются они линии обороны – Де Лигт и Де Врей травмированы, у Блинда проблемы с сердцем. Зато с особым интересом будем наблюдать за действиями обеих команд в атаке – у "оранье" ожидаем выход на острие автора дубля в финале Лиги Европы Люка де Йонга, а у итальянцев – обладателя "Золотой бутсы" Чиро Иммобиле.

В истории противостояний этих команд огромное преимущество на стороне "Скуадра Адзурры" – десять побед против лишь трех за голландцами и восьми ничьих.

ПРОГНОЗ. Серия сборной Италии без поражений насчитывает уже 15 матчей. Не сомневаюсь, что не проиграют они и сегодня. Минимум ничья, но не удивлюсь, если команда Манчини победит в Амстердаме – все же вынужденная смена тренера "оранье", неопытный исполняющий обязанности главного и проблемы в обороне не могут не отобразиться в матче с сильным соперником.

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Матч Нидерланды – Италия в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV. Повтор поединка будет доступен на следующий день на канале "Футбол 2" в 09:50 и канале "Футбол 1" в 16:35.

Все подробности в спецтеме Лига наций

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прогноз анонс сборная Италии сборная Голландии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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