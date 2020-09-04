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Нидерланды – Польша: где смотреть суперматч Лиги наций

4 сентября, 16:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Список трансляций матча Лиги наций на ТВ и в интернете

В пятницу, 4 сентября, пройдут очередные матчи 1-го тура Лиги наций: в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" состоится один из самых интересных матчей игрового дня – сборная Нидерландов примет команду Польши. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Нидерланды – Польша трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте, также матч покажут на ТВ и в интернете.

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Украинским болельщикам матч будет интересен по двум причинам. Во-первых, Нидерланды – соперник сборной Украины по финальной части чемпионата Европы. Подопечные Андрея Шевченко должны были играть с "оранжевыми" этим летом, но в связи с пандемией встречу перенесли на следующее лето. Тем не менее, матчи Лиги наций – отличный повод получше изучить соперника, тем более, что накануне у них сменился тренер – Рональд Куман возглавил "Барселону", а на его место временно пришел Дуайт Лодевегес.

Во-вторых, за Польшу играет защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера. После прихода в команду Мирчи Луческу поляк сменил позицию на поле, перебравшись с правого фланга в центр обороны. Интересно, где его будут использовать наставники национальной команды.

Если этого мало, можете просто насладиться игрой лучшего нападающего прошлого сезона Роберта Левандовского против одного из лучших защитников в мире Вирджила ван Дейка.

Где смотреть матч Нидерланды – Польша:

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Футбол 2, live
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Футбол 1, суббота, 04:00 (повтор)

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Букмекеры считают Нидерланды безоговорочным фаворитом: коэффициент на победу команды Дуайта Лодевегеса – 1.55, на ничью – 4.20, на победу Польши – 6.60.

Смотрите, как Нидерланды играли в отборе на Евро-2020:

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А так играет Польша:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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Источник: Сегодня|Спорт

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