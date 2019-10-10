Нидерланды – Северная Ирландия: букмекеры поддерживают хозяев

Прогноз на матч отбора на Евро-2020

Сборная Нидерландов

В седьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Нидерландов 10 октября на стадионе "Де Куйп" в Роттердаме сыграет с Северной Ирландией. Мы проведем онлайн матча Нидерланды – Северная Ирландия с яркими фото и видео голов.

Букмекеры сделали прогноз на Нидерланды — Северная Ирландия. Явным фаворитом тут видят хозяев. На победу команды Рональда Кумана можно поставить с коэффициентом в 1,18, тогда как победа гостей оценивается в 19,25. Ничья расценивается в 7,25.

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Отметим, что в первом туре отборочного цикла подопечные Рональда Кумана разгромили Белоруссию, а затем в напряженном поединке в Амстердаме они не смогли зацепиться за очки, уступив Германии.

На старте квалификации Северная Ирландия уверенно разобралась с Эстонией, а чуть позже в Белфасте хозяева победили Белоруссию.

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Смотрите, как Северная Ирландия провела первый матч против Голландии:

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