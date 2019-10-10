Нидерланды – Северная Ирландия и другие матчи дня в отборе на Евро-2020

Уже сегодня, 10 октября, пройдут матчи отбора на Евро-2020, в которых мы узнаем первых участников континентального первенства. Кстати, защитник сборной Украины вернулся в строй.
В этот день пройдут матчи седьмого тура отборочного этапа на чемпионат Европы-2020. Центральным поединком станет встреча Нидерландов и Северной Ирландии. На нашем сайте будет доступен онлайн матча Нидерланды – Северная Ирландия. Также добавим, что мы проведем онлайн матча Россия – Шотландия.
10 октября, четверг
17.00. Казахстан – Кипр Тк: "Футбол 2"
19.00. Беларусь – Эстония Тк: "Футбол 2"
21.45. Нидерланды – Северная Ирландия Тк: "Футбол 2"
21.45. Хорватия – Венгрия Тк: "Футбол 1"
21.45. Словакия – Уэльс oll.tv
21.45. Латвия – Польша oll.tv
21.45. Македония – Словения oll.tv
21.45. Австрия – Израиль oll.tv
21.45. Россия – Шотландия oll.tv
21.45. Бельгия – Сан-Марино oll.tv
Напомним, что после встречи с Литвой наши футболисты проведут, возможно, решающий поединок за первенство в группе – со сборной Португалии на столичном НСК "Олимпийский". Накануне же наставник украинцев прокомментировал информацию о своем возможном трудоустройстве в "Милане". А недавно Шева отпраздновал день рождения.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк