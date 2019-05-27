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"Никаких других вариантов": Коноплянка предупредил сборные Сербии и Люксембурга

27 мая, 11:51

Команда Андрея Шевченко не намерена прощаться со статусом лидера своей отборочной группы

Шевченко и Коноплянка
Шевченко и Коноплянка. Фото: Twitter

Легионеры сборной Украины, чьи чемпионаты уже закончились, уже начали подготовку к матчам отбора Евро-2020 с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня). Харьков, тренажерка, теннисбол... Кстати, Шевченко мяч через сетку перекидывал в команде с Ярмоленко. Тезка коуча из-за травмы пропустил 7 месяцев, и сыграет ли во Львове – большой вопрос.

"Для него главное - восстановиться, и никто не будет форсировать, – говорит о состоянии Ярмоленко Андрей Шевченко. – Сегодня Андрей поиграл немного, посмотрим, как отреагирует его нога. Но Андрей поможет и психологически, он давно в команде и имеет большой авторитет".

Шевченко сообщил, что 29 мая сборная проведет спарринг с победителем Первой лиги "Днепром-1". А Младен Крстаич огласил состав сборной Сербии - и по именам там впечатляюще. Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), чью стоимость оценивают в 75 млн евро, открытие сезона Лука Йович из "Айнтрахта", Душан Тадич из "Аякса"... Всего один нелегионер. Но, например, Коноплянку таким не впечатлишь: "Наша задача на эти два матча? Кроме 6 очков, мы никаких вариантов не видим".

Напомним, после двух туров отбора Евро-2020 сборная Украины лидирует в своей отборочной группе, набрав четыре очка. В последней игре наша команда на заключительных секундах вырвала победу у Люксембурга.

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Тег Андрей Шевченко, Сборная Украины, сборная Сербии, Евро-2020

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АВТОР:

Артем Стинговский

Источник:

Сегодня|Спорт

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