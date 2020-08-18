"Никаких флагов": ультрас "Динамо" рассказали, как будут болеть за команду Луческу

Уже в пятницу - старт нового чемпионата. Ультрас "Динамо" отказываются от визуальной поддержки клуба

Ултьтрас "Динамо" сделали заявление по поводу того, как собираются болеть за киевскую команду в стартующем на этой неделе сезоне. В пятницу, 21 августа, в первом туре нового чемпионата киевляне на стадионе имени Лобановского в 17:00 принимают донецкий "Олимпик". Ранее сообщалось, что ультрас "Динамо" готовят акции протеста против назначения Луческу.

"Мы продолжаем ходить на каждый домашний матч, посещать выездные игры клуба и везде напоминать, до какого состояния Суркисы довели "Динамо"

"Мы отказываемся от визуальной поддержки клуба, флагов, растяжек и ярких перформансов до того момента, пока Мирча Луческу тренирует "Динамо". Мы не будем полноценно поддерживать команду под его руководством"

"Мы призываем отказаться от всего, что может приносить хоть какую-то прибыль клубу (например, от покупок в официальном магазине "Динамо"), пока отношение к болельщикам не изменится. Только самые дешевые билеты, чтобы доносить свою позицию на стадионе", – говорится в сегодняшнем заявлении ультрас "Динамо" WBC

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Фан-сектор "Динамо" Киев

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Ранее, представляя Мирчу Луческу в качестве главного тренера "Динамо", Игорь Суркис заявил: "Я же не спрятался от ультрас. Пусть еще приходят – я еще выйду. Не оправдываться. Они хотят управлять "Динамо" – пусть, но сначала пусть деньги занесут".

Смотрите, как "Динамо" играло последний матч прошлого сезона

Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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