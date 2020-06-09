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Никакого "Динамо": Ребров со следующего сезона встанет у руля турецкого гранда – СМИ

9 июня, 13:17

Елена Павлова Елена Павлова

После длинных переговоров украинец все-таки дал свое согласие переехать в Стамбул

Украинский главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров, который недавно отпраздновал день рождения, со следующего сезона возглавит турецкий "Фенербахче". Об этом пишет турецкое издание Turkiye Gazetesi. Хотя многие болельщики "Динамо" хотели бы его возвращения в Киев.

Об интересе турецкого гранда к Реброву сообщалось СМИ в начале мая. Президент стамбульского клуба Али Коч этой весной попросил своих работников собрать подробную информацию о методах работы украинского специалиста. В характеристике было указано:

"Сергей у руля киевского "Динамо" дважды выиграл чемпионат Украины, прервав гегемонию Мирчи Луческу и его "Шахтера". Он запустил процесс, который заставил Мирчу принять предложение питерского "Зенита" и уехать в Россию".

Сергей Ребров

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Сергей Ребров / Фото: AFP

И вот после длинных переговоров украинец все-таки дал свое согласие переехать в Турцию. По информации источника, Ребров уже сообщил о новой работе руководству венгерского клуба, с который он сотрудничает с августа 2018 года. С "Ференцварошем" наставник выиграл прошлогодний чемпионат Венгрии.

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Напомним, что во время своей игровой карьеры Сергей Ребров успел побегать в футболке "Фенербахче". С 2002-го по 2004 год украинский нападающий провел в чемпионате Турции 38 матчей, в которых забил четыре мяча.

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Ранее мы также писали, что Сергей Ребров выиграл свой первый матч за 70 дней.

Смотрите, как "Ференцварош" Реброва выступал в еврокубках

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